MuNDA, Anestesia, rianimazione e chirurgia aquilana a 10 anni dal terremoto

Anestesia, rianimazione e chirurgia aquilana a 10 anni dal terremoto – convegno e presentazione del libro “Anestesia locoregionale e terapia del dolore”.

MuNDA, Museo Nazionale d’Abruzzo – L’Aquila, sabato 1 giugno, dalle ore 8.30

Organizzato dai responsabili scientifici Luigi Di Clemente e Pierfrancesco Fusco, il convegno Anestesia, rianimazione e chirurgia aquilana a 10 anni dal terremoto, sabato 1 giugno, indagherà dalle 8.30 le tecniche innovative nel blocco operatorio e nella rianimazione del P.O. San Salvatore messe in campo lungo il complesso periodo che non hanno lesinato un accrescimento di competenze ed efficienza in circostanze particolarmente articolate ed eterogenee.

All’interno del convegno, in cui ci si confronterà in vari ambiti sarà presentato, come valore aggiunto, il primo testo italiano recentemente uscito “Anestesia locoregionale e terapia del dolore” , con contributi dei maggiori esperti in ambito nazionale e internazionale.

Al termine della giornata visita al museo a cura dell’Associazione D-MuNDA

Per iscrizioni: Segreteria organizzativa L’Aquilando eventi srl laquilando@gmail,com/ 347.0754365

Testo: “Anestesia locoregionale e terapia del dolore” di Pierfrancesco Fusco, Rafael Blanco, De Q. Tran, Franco Marinangeli. Edra editore, 2019

Posteggio del museo: uscendo da porta Rivera primo varco a destra