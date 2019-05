McDonald’s si rifà il look, restyling a luglio

L’AQUILA – Nuovo look per il McDonald’s di L’Aquila. Restyling completo per il ristorante che modificherà completamente la filiera produttiva dei famosi panini.

Solo 90 secondi per un panino croccante. La nuova cucina consentirà di accorciare i tempi di cottura dei panini più amati degli italiani; dal momento in cui si sceglierà il proprio menù dal totem, inizierà la preparazione del pranzo prescelto.

Tempi record per i lavori che trasformeranno il McDonald’s dell’Aquila. Quindici giorni per l’opera di restyling, durante i quali il Mc resterà temporaneamente chiuso. IlCapoluogo vi racconterà in ogni suo passo l’iter dei lavori, aspettando il nuovo Mc.

Il progetto, che sarà realizzato, ricalcherà il prototipo della struttura presente ad Avezzano, inaugurata solo nel 2016.

Con i lavori di luglio il McDonald’s di L’Aquila cambierà sia nel look che nella cucina, di Avezzano è stato il prototipo europeo, ormai caratteristico di tutte la catena presente in Italia.

«I lavori arrivano dopo dieci anni dall’ultimo intervento. Serviranno a dare un nuovo look all’esterno della struttura e a portare tecnologie innovative all’interno, quindi in cucina e non solo. Il tutto contribuirà ad un generale ampliamento dei servizi offerti», ha spiegato Gaetano Miranda, licenziatario dei McDonald’s di L’Aquila e di Avezzano, alla direttrice del Capoluogo, Roberta Galeotti.

Proprio Miranda ci ha guidato all’interno della struttura di Avezzano, per un tour dietro le quinte, osservando il Mc come non lo avete mai visto.

McDonald’s, dietro le leggende metropolitane: la carne

«Al di là dei falsi miti, la carne del McDonald’s arriva da allevamenti rigorosamente italiani, con un unico fornitore Cremonini. Dagli allevatori di tutta Italia, la carne viene lavorata in Italia in una filiera controllatissima e rigidissima. Siamo in grado di tracciare ogni singolo lotto in meno di due ore. Il fornitore delle insalate, per le insalatone e per i panini è Bonduelle». Nel tour alla scoperta del lavoro che c’è dietro alla preparazione di ogni panino, Miranda racconta al Capoluogo il rapporto qualità-prezzo, le quantità di cibo offerte, le caratteristiche della zona cottura e oltre.

La video intervista