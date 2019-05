L’Aquila – Sabato cielo irregolarmente nuvoloso al mattino ma senza fenomeni, mentre dal pomeriggio sono attese piogge sparse e acquazzoni fin in nottata. Possibili piogge e temporali anche domenica specie nelle ore diurne, con i fenomeni che tenderanno ad esaurirsi solo in serata con cieli poi sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +6°C e +19°C.

In Abruzzo tempo stabile sabato al mattino, prima che al pomeriggio l’instabilità tenda ad aumentare specialmente sulle zone interne con acquazzoni sparsi anche intensi. Fenomeni in nottata anche sulle coste. Domenica ancora acquazzoni e temporali su tutta la regione specie nelle ore diurne, tempo in miglioramento dalla serata con ampie schiarite.

In Italia giornata all’insegna del tempo generalmente asciutto sulle regioni settentrionali, con ampie schiarite al mattino e qualche addensamento più compatto ma innocuo al pomeriggio. Cieli sereni o poco nuvolosi anche in serata e in nottata. Tempo stabile al mattino al Centro con ampi spazi di sereno, prima che al pomeriggio possano svilupparsi locali acquazzoni specie tra Lazio e Abruzzo. Residue precipitazioni in serata sull’Appennino e in nottata anche sul versante Adriatico. Instabilità di stampo pomeridiano interesserà il Sud Italia con acquazzoni e temporali anche intensi soprattutto sui settori Peninsulari e sulla Sicilia. Fenomeni anche in serata in esaurimento nella notte, ampie schiarite invece in Sardegna.

Temperature in generale aumento soprattutto nei valori massimi.

(Centro Meteo Italiano)