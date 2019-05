L’Aquila, i Carabinieri incontrano gli studenti per la ‘Cultura della legalità’

I Carabinieri del Comando Compagnia di L’Aquila e gli Istituti Scolastici del capoluogo uniti nel progetto “Cultura della Legalità”.

L’iniziativa, avviata nel mese di novembre, ha consentito l’organizzazione di numerosi incontri/conferenze tenutesi all’interno dei diversi Istituti Scolastici. Molteplici le tematiche trattate nel corso degli incontri: “L’educazione alla legalità, la sicurezza stradale, il contrasto ai reati connessi con gli stupefacenti, il corretto utilizzo dei social e il contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyber bullismo.

Vivace e costruttiva è stata la partecipazione degli alunni che, in ogni occasione, hanno manifestato interessata partecipazione e assoluta consapevolezza del proprio ruolo all’interno della comunità.

Il progetto, inquadrato in una più ampia attività, organizzata a livello nazionale, denominata “Formazione della Cultura della Legalità”, ha lo scopo di informare i giovani studenti in ordine ai pericoli correlati al non corretto utilizzo dei social ed ai problemi derivanti dalla mancata osservanza di corretti stili di vita.

Il progetto si è concluso nella giornata di ieri con “l’open day” organizzato all’interno del Comando Provinciale di L’Aquila. Nell’occasione, ottanta alunni delle prime e seconde classi dell’Istituto De Amicis di L’Aquila sono stati ospitati all’interno della struttura.

I ragazzi hanno avuto la possibilità di conoscere più da vicino l’Arma dei Carabinieri e le diverse specialità che la caratterizzano.

Nel corso della visita i bambini hanno visitato gli uffici della Stazione Carabinieri di L’Aquila, reparto impegnato nel servizio di prossimità e vero e proprio punto di riferimento per tutti i cittadini aquilani.

Il tour è proseguito in altre quattro tappe: i bambini hanno visitato la Centrale Operativa del Comando Provinciale osservando con i propri occhi le attività di coordinamento delle pattuglie presenti sul territorio, rendendosi conto dell’importanza del numero di emergenza 112 che permette un intervento tempestivo dei militari laddove richiesto a tutela dei cittadini che chiedono aiuto.

Di particolare interesse la visita al parco automezzi. In questa circostanza i bambini sono saliti all’interno delle autovetture in dotazione all’Arma dei Carabinieri.

Il maggior apprezzamento dei piccoli visitatori è andato alla motoslitta, mezzo speciale utilizzato dai Carabinieri che espletano servizio sulle piste da sci di tutto il comprensorio aquilano durante la stagione invernale. La visita si è poi conclusa nella Sala Pace del Comando Provinciale, ove gli scolari hanno visionato un filmato documentario realizzato sull’Arma dei Carabinieri, grazie al quale hanno potuto conoscere i vari reparti dell’Arma dei Carabinieri che operano in territorio nazionale ed internazionale.

Al termine della visita i ragazzi hanno manifestato la propria soddisfazione per mezzo di un caloroso applauso formulato a tutti i militari che gli hanno accompagnati durante la visita.

Tenuto conto dei risultati riscossi dall’iniziativa, riteniamo, anche quest’anno, di dover esprimere un particolare ringraziamento ai Dirigenti Scolastici degli Istituti intervenuti e a tutto il corpo docente che ha partecipato attivamente alla realizzazione del progetto.