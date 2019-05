L’Aquila, caos all’uscita dal Classico: parcheggi selvaggi e auto bloccate

L’AQUILA – Caos all’esterno del Liceo Classico a L’Aquila, precisamente all’incrocio tra via Pascoli e via Madonna di Pettino.

«Le macchine dei genitori dei ragazzi del Classico sono parcheggiate al centro del bivio e anche sui lati della strada, già di per sé molto stretta. In questo modo le auto posteggiate impediscono il passaggio di chi doveva solo percorrere quel tratto di strada».

La descrizione di disagi alla circolazione e dei parcheggi selvaggi arriva da una nostra lettrice, con il video relativo, registrato mentre si trova bloccata nel traffico, impossibilitata a proseguire. Automobili dal passaggio bloccato, automobilisti fermi in coda, altri intenti a fare manovre complicate per ripartire, il tutto tra squilli di clacson e malcontento generale.

Esterno del Liceo Classico, tra Via Pascoli e Madonna di Pettino. Il video

«Neanche un vigile presente», sottolinea la lettrice. Il disagio riscontrato non è nuovo, in realtà, ma si ripete ogni giorno all’uscita da scuola, o almeno «si è verificato quotidinamente, per l’intera durata di questo anno scolastico. Spero che si faccia qualcosa per il prossimo anno».

