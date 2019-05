La Casa dello Studente tra memoria e futuro, il progetto

L’AQUILA – Casa dello Studente, un progetto per conservare, nel tempo, il ricordo. “La duttilità della memoria” il motto che racchiude emotività e tecnologia: entrambe alla base del progetto.

Questa mattina l’illustrazione dei dettagli che caratterizzeranno l’iniziativa. Il progetto presentato è risultato vincitore del concorso “La Casa dello Studente tra memoria e futuro“, promosso dall’Università degli Studi dell’Aquila e realizzato proprio da quattro giovanissimi studenti Univaq.

Casa dello Studente, un progetto di rinascita

“Duttili devono essere i materiali, ad alta resistenza, che si usano ad oggi nelle costruzioni e duttile deve essere, al contempo, il pensiero di chi ha subito un dramma, per riuscire a superarlo. Così duttile vuole mostrarsi anche questo nuovo luogo che si va a generare, offrendosi alla cittadinanza non solo come memoriale del sisma (sala della memoria), ma come ambiente riconciliatorio, con aree verdi e di riposo, luogo di esperienza del dramma, per chi non l’ha vissuto e, infine, luogo di rinascita, dedicato ai giovani e alla conoscenza, con una sala lettura versatile, utilizzabile anche come sala espositiva, riservata agli studenti dell’ateneo”.

Questa la descrizione del progetto, partorito dalle giovani menti di un gruppo di ingegneri ed architetti, per l’appunto studenti Univaq: Lorenzo Micarelli, Francesco Gabriele, Marco Paolucci e Davide Massimo.



Casa dello Studente, le interviste video ai vincitori del concorso, che descrivono i dettagli del progetto.