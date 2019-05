Elezioni europee: in pagamento i compensi per i componenti dei seggi.

Il settore Bilancio e Razionalizzazione del Comune dell’Aquila rende noto che sono in pagamento i compensi per i presidenti e gli scrutatori dei seggi, attivati domenica 26 maggio per le elezioni europee.

Gli interessasti possono ritirare le somme in una qualsiasi filiale della Bper.