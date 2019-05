Edilizia scolastica a L’Aquila, avviati procedimenti per 40mln di euro

L’Aquila, incontro tra Provincia e Dirigenti scolastiche sugli interventi di edilizia nella città.



Calvisi: “Avviati procedimenti per oltre 40 milioni di euro ”

Si è svolto nella sede della Provincia un incontro tra l’Amministrazione e le dirigenti scolastiche degli istituti superiori dell’Aquila.

Sono state esaminate, congiuntamente, le problematiche delle varie sedi e sono stati presentati gli interventi di edilizia scolastica previsti nel programma triennale 2019-2021, approvato con il bilancio 2019.

Il Consigliere Provinciale delegato, Vincenzo Calvisi, ha illustrato, assieme alla dirigente Stefania Cattivera ed ai funzionari tecnici del settore edilizia scolastica, il piano interventi.

«Per la sede di Pettino del Cotugno sono in corso lavori per 1,4 milioni di euro, e sono stati finanziati ulteriori interventi per ulteriori 1,4 milioni di euro, oltre a 400 mila euro per adeguamento antincendio , con obiettivo di fine lavori entro il 2020 – afferma Vincenzo Calvisi – Per la sede del Liceo Scientifico “A.Bafile” sono stati aggiudicati lavori per 750 mila euro per adeguamento antincendio, 400 mila euro per adeguamento impianti elettrici, e 146 mila euro per riqualificazione della centrale termica. Per la sede dei Geometri “O.Colecchi” sono stati aggiudicati lavori per 600 mila euro per adeguamento antincendio, oltre a 350 mila euro per adeguamento impianto elettrico. Per Itis “A.D’Aosta” sono stati stanziati 600 mila euro per rifacimento delle coperture. Per la sede Ipsiasar verra’ realizzata una nuova passerella di accesso con Via Aldo Moro, con risorse per 70 mila euro. Oltre a questi importanti interventi di straordinaria manutenzione – prosegue Vincenzo Calvisi – si procederà, nel corso del 2019, con gli appalti di progettazione delle nuove sedi dell ‘Ipiasar, con risorse stanziate per 7,6 milioni di euro , dell’ex Itas, con risorse stanziate per 7,4 milioni di euro, e per la ristrutturazione di Palazzo Quinzi, con risorse stanziate per 10 milioni di euro. Per l’avvio della gara di progettazione della nova sede del Cotugno, a valere su risorse per 13 milioni di euro, si attende a breve la definizione del protocollo di intesa con il Comune dell’Aquila per l’utilizzo dell‘area ex Caserma Rossi, già individuata. Questo programma di interventi – conclude il consigliere provinciale – rappresenta una svolta per il patrimonio di edilizia scolastica , specie alla luce dei ritardi e di mancata pianificazione riscontrato nel post-sisma sul fronte delle scuole aquilane.»