Agriforno La Spiga, bontà aquilana e pizze fritte take away.





La bontà dell’Agriforno La Spiga pronta e da gustare al volo o da portare via, in questi giorni al Made in L’Aquila presso il terminal di Collemaggio.

Presso lo stand 50 infatti è possibile trovare lo staff, conosciuto ai più, intento a friggere zeppole e pizze fritte per i visitatori.

Il Capoluogo aveva già avuto modo di conoscere le fragranti zeppole di San Giuseppe all’Agriforno La Spiga, sotto gli occhi accorti dello chef pasticcere Leonardo Josè Mungiello.

Per gli appassionati e sempre più nella visione global dello street food, ci sono anche pizze fritte fatte espressamente in loco.

Lo staff del forno che si trova all’ingresso di San Gregorio, con a capo Evasio Petrocco, ha spostato provvisoriamente i suoi profumi in città per far conoscere personalmente i suoi prodotti e le sue prelibatezze locali.