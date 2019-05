L’Aquila – Venerdì nubi diffuse al mattino ma senza fenomeni, mentre al pomeriggio si attendono piogge o acquazzoni sparsi. Tempo più asciutto nel corso delle ore serali. Temperature comprese tra +7°C e +15°C.

In Abruzzo cieli generalmente nuvolosi al mattino su gran parte del territorio con deboli piogge sulle coste, locali piogge o isolati temporali nel pomeriggio sui settori interni, generalmente più asciutto lungo la costa. Fenomeni in esaurimento nella serata.

In Italia giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali con sole prevalente al mattino sia in pianura che sui rilievi. Al pomeriggio possibili brevi temporali sulle Alpi, sempre soleggiato altrove. Tempo stabile in serata. Bel tempo al mattino anche al centro Italia eccetto lungo le coste adriatiche con locali piogge, al pomeriggio instabilità convettiva presente tra Lazio e Abruzzo con locali temporali, asciutto e soleggiato altrove. Fenomeni in esaurimento in serata. Giornata soleggiata sulle isole maggiori e sulla Puglia, spiccata variabilità sulle altre regioni con locali schiarite alternate con rapidi temporali specie al pomeriggio.

Temperature ovunque in aumento.

(Centro Meteo Italiano)