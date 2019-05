L’Aquila, SS17 traffico in tilt per i lavori in corso

L’AQUILA – SS17, rallentamenti e disagi alla circolazione.

Un buongiorno complicato per gli automobilisti in viaggio sulla SS17. Con le attività dei lavori in corso, si è reso necessario il restringimento della carreggiata, che ha comportato inevitabili conseguenze alla viabilità stradale.

Numerose segnalazioni di rallentamenti già dal primo mattino di oggi. Disagi al traffico in tutte le direzioni: SS17, appunto, Statale 80 bloccata e Viale Corrado IV congestionato.