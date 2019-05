L’Aquila: lavori su Via Antinori, disagi per residenti e commercianti

Disagi in centro storico all’Aquila: questa volta a farne le spese sono i residenti e i commercianti di via Garibaldi.

Diverse segnalazioni a riguardo sono giunte in questi giorni alla redazione del Capoluogo.it e riguardano un cantiere aperto all’incrocio tra via Antinori e Via Tre Spighe, che ha ostruito sia il passaggio pedonale che quello delle automobili.

Disagi evidentemente inevitabili e conseguenti alla ricostruzione post sismica. A causa di questi lavori che stanno interessando la zona, nei giorni scorsi c’è stato anche il problema dell’interruzione della fornitura elettrica per alcune ore.

“Non vogliamo essere chiamati eroi perchè siamo tornati nelle nostre case – è il commento di alcuni residenti – sono passati 10 anni dal terremoto ed è giusto tornare alla vita di prima. Sappiamo benissimo che ci vorrà tempo prima che torni tutto alla normalità, ma questo stato di cose comincia a diventare pesanti. I rumori dei cantieri vicini di giorno, la polvere, la corrente che se ne va, la spazzatura che non viene ritirata con regolarità”.

“Una serie di disagi non solo per noi che ci viviamo, ma anche per quei commercianti che stanno tentando di ripartire da qui per andare avanti!”, concludono.

Va ricordato che per via Antinori c’è in campo un progetto molto ambizioso che andrebbe a riqualificare anche quella zona; due anni fa, in applicazione della legge 112/2017 “Dopo di noi” si era parlato di costruire una una struttura residenziale e assistenziale, domotica e tecnologica, per assistere i disabili privi di sostegno familiare, nei locali che fino al terremoto del 6 aprile 2009 ospitavano una vecchia palestra in dotazione al Comune dell’Aquila e in uso al liceo classico “Domenico Cotugno”.