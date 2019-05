L’Aquila, emorragia in FdI: De Matteis, Morelli e Dundee passano a FI

L’AQUILA – Giorgio De Matteis, Berardino Morelli e Marcello Dundee lasciano FdI e passano in Forza Italia, domani la comunicazione ufficiale.

Domani, venerdì 31 maggio, alle ore 11, nella sala “Eude Cicerone” della sede comunale di Villa Gioia, il consigliere comunale Giorgio De Matteis (FdI) terrà una conferenza su: “Comunicazioni politiche”. Interverranno il presidente del Consiglio comunale Roberto Tinari, i consiglieri comunali Berardino Morelli e Marcello Dundee e il senatore Nazario Pagano.

La presenza degli esponenti di Forza Italia, tra cui anche il coordinatore regionale, fa presagire un passaggio dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia in Forza Italia. D’altra parte, raggiunto telefonicamente dal Capoluogo.it, il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, è stato significativamente lapidario: «Se così fosse, non mi sorprenderebbe». Probabilmente, infatti, potrebbe trattarsi dell’ultima fase del confronto avviato nei mesi scorsi, in cui erano state dettate regole precise per i rappresentanti di Fratelli d’Italia, regole che evidentemente stanno strette ai tre consiglieri.

Da qui la scelta, che verrà ufficializzata domani, del passaggio in Forza Italia. Al fianco di De Matteis, Morelli e Dundee ci sarà tutto lo stato maggiore di Forza Italia, ma non la consigliera Maria Luisa Ianni, al momento fuori Italia. Nonostante le smentite delle ultime settimane, potrebbe non essere un caso l’assenza della consigliera di FI, particolarmente gradita alla Lega, che le ha aperto le porte della presidenza della IV commissione. Da verificare, quindi, se l’assenza della consigliera Ianni sia un fatto puramente casuale o politico.

Di politico, comunque, c’è il passaggio di De Matteis, Morelli e Dundee a Forza Italia prima dell’approvazione del bilancio, prevista per il prossimo Consiglio comunale. Il loro voto favorevole, a questo punto, non è per nulla scontato.

E altrettanto politico è il dato dello “svuotamento” del gruppo consigliare di FdI (rimarrebbe solo Ersilia Lancia), in favore di Forza Italia. La situazione, comunque, è tutta in divenire. Non è escluso, infatti, che a sostegno del gruppo che esprime il sindaco possano arrivare “rinforzi”, come Daniele D’Angelo e Leonardo Scimia.