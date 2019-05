GAGLIANO ATERNO – Prima edizione della Festa del Miele a Gagliano Aterno, una giornata per tutti e per promuovere le produzioni locali.

Mieli del territorio, prodotti locali artigianato, cibo di vario genere, conferenze, passeggiate, laboratori per bambini, yoga, mostre e musica live.

La Festa del Miele, che richiamerà l’intero territorio della Valle Subequana, sarà tutto questo e molto altro.

Appuntamento a domenica 2 giugno, in Piazza Kennedy, per un evento, organizzato dall’azienda di apicoltura ‘Essenziale come natura’ – con il sostegno dell’amministrazione e il patrocinio del Parco regionale Sirente Velino – che si configurerà, innanzitutto, come mercato gastronomico locale. Media Partner Il Capoluogo.it

Miele assoluto protagonista, sullo sfondo altri numerosi prodotti tipici locali.

In vetrina, infatti, ci saranno: dall’allevamento di lumache, alla produzione di conserve o di mostarde. Prodotti che daranno la possibilità ai giovani del luogo, impegnati nei diversi settori della produzione locale, di esporre e far conoscere le loro eccellenze, tra stand ed espositori.

Al centro di tutto, il miele. “Alla scoperta del ruolo fondamentale delle api per il nostro pianeta, attraverso produttori, laboratori e mostre”.

Il programma della Festa del Miele

Risveglio Yoga alle ore 9 del mattino, con l’insegnante ed arteterapeuta Aurora Jamuna De Simoni. A seguire, ore 10, si partirà per la passeggiata di riconoscimento delle erbe spontanee, in particolare quelle che piacciono alle api, lungo le antiche rue di Gagliano Aterno. Un tour in compagnia di Daniela Di Bartolo, etnobotanica, autoproduttrice ed esperta di erbe spontanee. Alle ore 11,30 il Laboratorio di apicoltura e smielatura, per i bambini, a cura di Essenziale come natura, la piccola realtà di produzione del miele di Gagliano Aterno. Alle 12, poi, con il dottor Donato Silveri, presidente del Consorzio della Solina, il focus sulla risorsa del grano di Solina. Prova pratica di smielatura, sempre a cura dell’azienda Essenziale come natura, alle 12,30.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15, la conferenza “Erbe selvatiche, biodiversità e vita”, con Daniela Di Bartolo. Di nuovo fase di smielatura alle 15,30 e, per concludere, lo spazio musicale, con Simone Cocciglia Duo.

Divertimento per grandi e piccini. Proprio i più piccoli, infatti, potranno dilettarsi osservando e api nelle arnie didattiche e dedicandosi alle attività di face painting e la bomba di semi.