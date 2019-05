Il cuore grande dei tifosi: la solidarietà dei Red Blue Eagles

L’AQUILA – Alla mia terra giuro eterno amor: dai Red Blue Eagles progetti concreti per aiutare il prossimo. Il punto, fra Dignicap e gli altri progetti oncologici

Il “Diario di un viaggio felice” dei Red Blue Eagles, i quattro obiettivi degli ultrà del capoluogo

«Solo pochi mesi fa – scrivono sul proprio sito gli RBE aquilani – decidemmo di intraprendere la nostra ennesima avventura solidale abbracciando gli obiettivi dell’Associazione Onlus Teramana “Morena Una Farfalla Per Sempre”».

«Il progetto era quello di acquistare un macchinario “Dignicap” (un dispositivo utile ad evitare la caduta dei capelli nei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia) da donare al Reparto di Oncologia dell’Ospedale “S. Salvatore” dell’Aquila. Data la risposta straordinaria da parte della cittadinanza, capimmo che forse avremmo potuto fare ancora di più. Dunque, accanto all’obiettivo iniziale, ne aggiungemmo altri 3 e lanciammo la nostra “chiamata alla solidarietà” . Mai, però, avremmo potuto immaginare di riuscire a raccogliere, grazie ad una sottoscrizione popolare, circa 80.000€ in questo breve lasso di tempo!»

Dunque, cosa ne è stato di quei 4 progetti? Quali obiettivi ci eravamo proposti e cosa siamo riusciti a perseguire?

Il PRIMO OBIETTIVO non è stato raggiunto ma… duplicato! Abbiamo infatti donato 2 Macchinari “Dignicap” invece di 1! Il primo è stato consegnato insieme alla onlus “Morena una farfalla per sempre” in data 13 Marzo 2019, il secondo è arrivato all’ospedale San Salvatore Venerdi 24 Maggio 2019. La cifra che è stata spesa è pari a 53.680 € . Ciò permetterà di coprire l’intero bacino d’utenza afferente all’ospedale, garantendo il trattamento anti-caduta dei capelli per tutte e 8 le chemioterapie che vengono effettuate quotidianamente in reparto.

Il SECONDO OBIETTIVO era contribuire alla realizzazione di interventi di medicina estetica applicata all’oncologia, finalizzati alla riduzione dell’impatto – fisico e psicologico – che i trattamenti chemioterapici e di chirurgia oncologica lasciano sul corpo dei pazienti. Tutto ciò si è tramutato in una Donazione del valore di 8.000€ , a favore dell’Associazione Onlus “VIVA!”, per l’acquisto di materiali necessari ad effettuare questo tipo di trattamenti.

Il TERZO OBIETTIVO riguardava il contributo all’avviamento di poli di psico-oncologia destinati ai pazienti ed ai loro familiari, in quelle zone dell’Abruzzo attualmente sprovviste di tale servizio. Per farlo, abbiamo donato 4.000€, equamente ripartiti tra l’Associazione Onlus “Morena Una Farfalla Per Sempre” (che sta attivando questo Servizio a Teramo) e l’Associazione Onlus “Syncronia” (che lo ha già attivato a Celano).

Il QUARTO OBIETTIVO raggiunto è stata l’attivazione, presso la Piscina Comunale dell’Aquila, di un corso di ginnastica dolce in acqua per pazienti oncologici (grazie all’opportunità offertaci dall’A.S.D. “RARI NANTES” e alla preziosa disponibilità della dottoressa Stefania Pilla, idro-chinesi-terapista volontaria che ha aderito a questo progetto con straordinaria umanità ed impeccabile professionalità).

«Quando pronunciamo la frase “ALLA MIA TERRA GIURO ETERNO AMOR”, dunque, non sono parole messe a caso ma per noi hanno un profondo significato e si tramutano nel raggiungimento di obiettivi concreti che, ci prefissiamo, e portiamo sempre a termine.»

«È quello che vogliamo fare (con i fondi che saranno rimasti a nostra disposizione) anche con il nostro PROSSIMO obiettivo: permettere alle persone disabili di sciare sulle nostre meravigliose montagne aquilane. Per concretizzare questo ulteriore Sogno, vi chiediamo di appoggiarci come avete fatto fino ad ora. Perché, se diamo la nostra parola, niente e nessuno potrà fermarci dal portare a compimento i nostri progetti! Siete, dunque, tutti invitati alle due giornate che chiuderanno la raccolta fondi destinata all’Oncologia ed in cui lanceremo il nostro prossimo obiettivo solidale.»

«Sabato 8 Giugno, presso l’oratorio Don Bosco de L’Aquila, si terrà la X edizione della giornata “Alla mia terra giuro eterno amor…” e domenica 9 Giugno, presso il Parcobaleno di Scoppito, si terrà la “Giornata della Solidarietà” organizzata dall’Associazione Onlus “Una Storia Felice” (e patrocinata dai Comuni di Scoppito, Tornimparte e L’Aquila), che vedrà la collaborazione di moltissime realtà associative del territorio, che hanno condiviso con noi l’importanza sociale dei progetti oncologici. Che si tratti di un paziente oncologico, di una persona disabile, di un bambino con delle difficoltà o di chiunque si trovi in condizioni di disagio, il nostro impegno quotidiano è quello di poter garantire a TUTTI il DIRITTO AD ESSERE FELICE.»

Grazie a ciascuno di voi per l’aiuto straordinario con cui supportate i nostri sogni. Perché è solo grazie all’impegno di alcuni, il supporto di molti ed il TIFO di tutti, che possiamo rendere Pensabile l’Impensabile, Possibile l’Impossibile e Realizzare l’Irrealizzabile. Vi aspettiamo tutti l’8 Giugno a L’Aquila e il 9 Giugno a Scoppito: ci sono ancora altre STORIE FELICI che attendono di essere scritte!»