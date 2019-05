Avezzano, alla Collodi-Marini si chiude l’anno in bicicletta

AVEZZANO – Collodi Marini, quattro km di percorso, in bicicletta. Gli alunni dell’Istituto saluteranno l’anno scolastico con una Biciclettata d’Istituto e non solo.

Il dirigente scolastico Pier Giorgio Basile rende noto che oggi, giovedì 30 maggio, l’Istituto Comprensivo “Collodi – Marini” festeggerà l’imminente chiusura dell’anno scolastico 2018- 2019 con la manifestazione conclusiva “Noi con voi”, un significativo momento di condivisione aperto a tutti gli alunni e alle loro famiglie, ai docenti, al personale e a tutti coloro che vorranno esserci, per conoscere le numerosissime attività svolte durante l’anno e passare piacevolmente insieme qualche ora del pomeriggio.

Nel plesso “L.Marini” di via Bolzano, a partire dalle 15, la scuola aprirà le porte alla città attraverso incontri, concerti, mostre, percorsi didattici, eventi che racchiuderanno tutte le energie messe in gioco durante i mesi di scuola, in un ventaglio molteplice di proposte e di esperienze vissute.

La festa si aprirà con una “Biciclettata di Istituto”, patrocinata dal Comune di Avezzano, su un percorso di circa 4 km che si snoderà sulle strade cittadine. Al rientro, previsto intorno alle 16, sempre su via Bolzano, sarà possibile visitare i numerosi spazi ed angoli dell’edificio scolastico “Marini”, attrezzati per l’occasione, compreso l’allegro e colorato “Mercatino di primavera” e si potrà assistere all’inaugurazione del nuovissimo parco giochi da collocare nel cortile dell’Istituto.