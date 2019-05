Protezione Civile, D’Eramo: “Agenzia esterna rischia di essere un carrozzone politico”

Abruzzo – Per la Lega l’Agenzia esterna di Protezione Civile rischia di diventare un carrozzone politico

Per il deputato Luigi D’Eramo, “la costituenda Agenzia di Protezione Civile regionale rischia di diventare un carrozzone politico, la Lega vuole vederci chiaro”.

“In questi giorni- scrive in una nota il Vice Segretario regionale della Lega Abruzzo, on. Luigi D’Eramo – alcuni dirigenti della Regione Abruzzo, supportati da esponenti della maggioranza in Consiglio ed in Giunta, sembrerebbe stiano redigendo il Progetto di Legge per la costituzione di una Agenzia esterna all’ente che si occuperà di Protezione Civile e gestione delle emergenze. Un’operazione nebulosa che vogliamo approfondire. Non siamo contrari all’ipotesi dell’istituzione di un’Agenzia esterna, ma vogliamo prima comprendere l’attuale situazione contrattuale del personale all’interno dell’organico della Regione Abruzzo e la Lega vuole vederci chiaro su quello che rischia di diventare un ennesimo carrozzone con il quale la politica potrebbe mirare a soddisfare gli appetiti di dirigenti, direttori e commissari. Se così dovesse essere: la Lega non ci sta.”