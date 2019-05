Mai più calzini spaiati, Guggo si presenta a L’Aquila

A Palazzo Camponeschi la presentazione ufficiale di Guggo, l’invenzione tutta made in L’Aquila che risolve la piaga dei calzini spaiati.

È prevista per venerdì 31 maggio alle 17,30, a Palazzo Camponeschi, la presentazione ufficiale del brevetto Guggo, l’invenzione “salva calzini” tutta aquilana di Nadia Vittorini, che verrà commercializzata dalla Super G di Giuseppe Graziosi.

«Una buona idea che resta in un cassetto – ha spiegato Giuseppe Graziosi al Capoluogo.it – non è una buona idea, quindi vado spesso alla ricerca di chi ha buone intuizioni, ma non riesce a collocarle sul mercato. Con Nadia ci siamo incontrati per caso nella giornata dell’Epifania, perché c’era la manifestazione di Salvini e avevo cose comprate alla Fiera, così ho chiesto al Bar Nurzia di poter lasciare le buste. Lì ho incontrato Nadia che mi ha raccontato della sua idea brevettata; da lì ho fatto un piccolo sondaggio e dalle reazioni che ho registrato ho capito subito che il prodotto aveva una grande potenzialità. Abbiamo così unito due forze, la genialità di Nadia e la mia esperienza commerciale. Super G quindi distribuirà in esculsiva Guggo, che verrà presentato venerdì in prima uscita».