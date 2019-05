Magari Muori, il tormentone estivo targato Taffo Funeral Services

L’AQUILA – “Magari muori” è il nuovo tormentone della stagione lanciato dalla Taffo Funeral Services

Dopo il successo dei materassini-bara dello scorso anno e l’uovo di pasqua “buono da morire“, questa estate la Taffo Funeral Services alza l’asticella e lancia il brano che si propone già come nuovo tormentone estivo: “Magari muori“.

Taffo, ci sivede (stranamente) dal vivo

Il lancio di “Magari muori” è previsto per venerdì 31 maggio, all’Alcatraz di Milano. Il brano , che Piero Taffo assicura essere «bello da morire», verrà cantato da Romina Falconi in anteprima all’after show dei #DiversityAwards. Il brano sarà disponibile su tutti i digital store dal 31 maggio e potrà essere ascoltato anche sul sito de IlCapoluogo.it.

Magari muori, il video di lancio

“Sta per uscire il nostro tormentone estivo. – scrive la Taffo Funeral Service sul poprio profilo Facebook – Ci vediamo per la prima volta dal vivo (stranamente) il 28 Maggio all’After Party dei #DiversityAwards per cantare insieme #MagariMuori”