L’Aquila, istituita la Consulta del Commercio

Approvata la delibera di Giunta che istituisce la Consulta del Commercio. L’assessore Daniele: “Corpo intermedio tra amministrazione e i singoli commercianti”.

È stata approvata lunedì ed è in corso di pubblicazione sull’Albo Pretorio la delibera per l’istituzione della Consulta del Commercio, un “corpo intermedio tra amministrazione e i singoli commercianti”, come spiegato al Capoluogo.it dal vicesindaco e assessore alle Attività produttive Raffaele Daniele.

“La Consulta – ha sottolineato Daniele – risponde a un’esigenza di creare un corpo intermedio tra amministrazione e singoli commercianti. Uno strumento agile in cui la politica è presente, ma senza diritto di voto. Saranno i commercianti che eleggeranno un presidente al loro interno. Lo Statuto sarà poi approvato in Consiglio per istituzionalizzarlo, in modo tale da vincolare anche l’amministrazione. La Consulta avrà il compito di coordinare le attività, pianificare e risolvere quei grandi e piccoli problemi che quotidianamente colpiscono i commercianti”.

Soddisfatto Ugo Mastropietro, presidente del Movimento Commercianti Centro Storico: “L’istituzione della Consulta è un passaggio molto importante e c’è la massima intesa con l’amministrazione comunale. Non c’era mai stato prima un coinvolgimento così stretto tra commercianti e politica. C’è l’obiettivo comune, molto difficile da raggiungere, di ricostituire il tessuto sociale dopo terremoto”.