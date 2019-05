Campo di Antrosano, consegnati i lavori per il fondo in erba sintetica

Sono stati consegnati i lavori per la realizzazione del fondo in erba sintetica al campo comunale di Antrosano.

Ieri mattina alla presenza del sindaco Gabriele De Angelis, dell’assessore allo Sport Emilio Cipollone e del consigliere comunale Giovanni Luccitti, il responsabile della ditta Karintia ha firmato il contratto.

Il nuovo campo sarà pronto prima della fine dell’estate.

«L’apertura di questo nuovo cantiere è motivo d’orgoglio per l’amministrazione comunale», il commento dell’assessore Cipollone, «i fondi impiegati per la realizzazione del fondo sintetico arrivano da avanzi di amministrazione derivati dal rispetto del patto di stabilità. Per il loro utilizzo abbiamo ricevuto l’ok del Ministero dell’Economia e delle Finanze».