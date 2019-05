Scorci d’Abruzzo 2019: al via concorso fotografico

L’associazione Abrussels asbl lancia il concorso fotografico “Scorci D`Abruzzo 2019”, con il patrocinio del Consiglio Regionale della regione Abruzzo.

È un’associazione che opera senza scopo di lucro formata dagli abruzzesi di Bruxelles, con il patrocinio del Consiglio Regionale della regione Abruzzo, (nella persona del presidente Lorenzo Sospiri); il concorso ha lo scopo di “mettere in mostra le bellezze monumentali e architettoniche della regione attraverso una selezione di fotografie e video, per un pubblico proveniente da tutta Europa”, come si legge in un comunicato.

Inoltre una sezione speciale sarà dedicata al decennale del terremoto dell’Aquila.

Il concorso è gratuito ed aperto a fotografi e videomakers amatori e professionisti, provenienti da tutta Italia, nonché ad associazioni culturali,e/o di promozione sociale che abbiano la loro sede in

Abruzzo.

Per partecipare al concorso basta accedere alla sezione attività del sito www.abrussels.com, compilare il modulo ed inviarlo assieme al materiale (fotografie e/o video) al seguente indirizzo email: contest@abrussels.com.

Al termine del concorso, fissato per il 28 giugno, una giuria selezionerà gli scatti ed i video migliori, i quali saranno esposti nel mese di luglio in Bruxelles (Belgio), presso una o più sale di

pubblico accesso appartenenti a partner locali di Abrussels.