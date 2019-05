L’Aquila – Mercoledì acquazzoni sparsi al mattino, mentre al pomeriggio temporali anche forti interesseranno tutto il territorio.

Fenomeni anche nella serata, ma di minore intensità. Temperature comprese tra +6°C e +12°C.

In Abruzzo tempo generalmente instabile nel corso della giornata con acquazzoni sparsi su tutto il territorio, fenomeni localmente più intensi nel pomeriggio sui settori interni settentrionali. Rovesci anche nelle ore serali.

In Italia insiste il maltempo su gran parte delle regioni settentrionali eccetto in Piemonte, Liguria e Lombardia occidentale con locali schiarite durante la giornata. Piogge e temporali fin dal mattino sulle altre regioni con i fenomeni più intensi sull’Emilia Romagna e basso Veneto. Neve sulle Alpi e in Appennino oltre i 1700-2000 metri di quota. Tempo instabile anche al Centro con piogge e acquazzoni diffusi. Attesi fenomeni intensi localmente a carattere di temporale al pomeriggio tra Toscana, Umbria e Marche. Cieli irregolarmente nuvolosi al sud Italia con precipitazioni al mattino lungo le coste di Campania e Calabria, più asciutto altrove. Piogge o acquazzoni probabili al pomeriggio su tutte le regioni eccetto in Sardegna e Sicilia occidentale.

Temperature in diminuzione su tutta l’Italia.

(Centro Meteo Italiano)