Freedom, su Rete4 Giacobbo racconta la seconda parte della storia di Celestino V

Domani sera su Rete4 Roberto Giacobbo presenta la puntata di Freedom – Oltre il confine che racconta la seconda parte della storia di Celestino V. La prima puntata vista da un milione e mezzo di spettarori.

Un’incredibile macchina di produzione per realizzare immagini inedite e meravigliose dell’Abruzzo. Riprese e scorci di natura di incredibile bellezza, scene curate in ogni dettaglio per Celestino V da diversi punti di vista, questo è il successo di Freedom – Oltre il Confine, il nuovo programma condotto da Roberto Giacobbo che è tornato dalla scorsa settimana con 8 nuove puntate. Freedom è il vero fiore all’occhiello della nuova Rete 4 capitanata da Sebastiano Lombardi, i dati d’ascolto lo confermano: la scorsa settimana lo share è stato del 5% medio, raggiungendo picchi del 7.3% per Celestino V, un totale di oltre 1.500.000 spettatori che hanno preferito le avventure di Roberto Giacobbo.

Un lungo viaggio, quello della troupe di Freedom, che passando per l’Egitto senza trascurare la nostra meravigliosa penisola, ha realizzato in Abruzzo diversi servizi; quello di domani sarà la seconda parte della Storia di Pietro da Morrone, l’uomo che scelse di non essere papa, cioè di non essere l’uomo più potente del suo mondo. La prima parte del servizio si è conclusa la scorsa settimana alla Basilica di Collemaggio, a L’Aquila, e da lì si ripartirà.

Alla realizzazione della puntata di Freedom – Oltre il Confine di domani sera, che andrà in onda su Rete 4 alle 21:25, le cui ricostruzioni storiche sono state realizzate a L’Aquila e a San Pio delle Camere, hanno collaborato Ivo Costanzi, Giacomo Marchini che ha interpretato Celestino V, Sandro Righi e Michele Vialli, senza dimenticare l’interpretazione di Cristian Ceddia, nei panni di Leonardo da Vinci, e Manuel Amicucci in Gesù nell’ultima cena, andata in onda la scorsa settimana.

Freedom – Oltre il confine è un programma di Roberto Giacobbo, scritto con Irene Bellini, Valeria Botta, Massimo Fraticelli e Marco Zamparelli. Alla regia, Ico Fedeli e Anna Rita Mineide, direttore della fotografia Daniele Poli, responsabile di produzione Sonia Fiucci.