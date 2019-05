Cimitero Poggio Picenze, manutenzione già avviata

Il cimitero di Poggio Picenze tra incuria ed erbacce, questa la denuncia di un lettore a “Dillo al Capoluogo”

«Si precisa che all’interno del cimitero Comunale di Poggio Picenze sono in fase di esecuzione lavori post sisma, per un importo di circa 260mila euro, e pertanto alcune zone sono inaccessibili».

All’interno del perimetro del cimitero, quindi, sono in corso lavori di ricostruzione. Inoltre, come precisa il primo cittadino, «Il cittadino avrebbe dovuto accorgersi che il taglio dell’erba era già iniziato nella parte bassa del cimitero, poi il maltempo dei giorni scorsi ha, purtroppo, rallentato la fine dei lavori». L’attività ordinaria di manutenzione, quale, in questo caso, il taglio dell’erba, era stato, quindi, già avviato da qualche giorno. Sfalcio interrotto causa piogge.

L’unico operaio è tornato questa mattina a finire il lavoro già iniziato, grazie anche alle clementi condizioni meteorologiche. Sarebbe preferibile essere più attenti, riflessivi e rispettosi e non “usare” un luogo sacro per strumentalizzazioni politiche», conclude Gialloreto.