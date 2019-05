Caso Eleuteri, due anni fa la morte del caporeparto di Carrefour

L’AQUILA – Due anni fa moriva Franco Eleuteri, caporeparto della macelleria di Carrefour. La moglie Marina Alberti chiede ancora giustizia.

Il 28 maggio 2017 moriva suicida Franco Eleuteri, 62enne reatino caporeparto della macelleria di Carrefour. Per quella vicenda è stata avviata un’inchiesta per istigazione al suicidio, per la quale è stata richiesta l’archiviazione.

«Mio marito non era un uomo qualunque – raccontava al Capoluogo.it la moglie, Marina Alberti – era una roccia; per lui il lavoro e la famiglia erano tutto e se è arrivato a tanto significa che lo avevano già ucciso dentro. Questa è l’ingiustizia della giustizia italiana e io non ci credo più, ma non mi fermerò, farò tutto il necessario perché la verità venga fuori. So tutta la sua storia e anche i suoi ragazzi hanno testimoniato, non rimarrò come una vedova col velo nero ferma a piangere sulla tomba di suo marito, lotterò con tutte le mie forze. La persona che ho avuto accanto per 44 anni, perché ci siamo messi insieme che avevamo 15 anni, non c’è più e non me lo riporta nessuno, ma io arriverò fino in Francia se sarà necessario per ottenere verità e giustizia».