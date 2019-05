Slitta ancora la nomina del manager Asl L’Aquila-Chieti

Nomina manager Asl L’Aquila e Chieti, i tempi si allungano. I nomi saranno fatti a giugno, probabilmente lunedì 3.

La commissione d’eame, individuata per le verifiche e la scrematura delle 39 domande giunte in Regione, non ha ancora ultimato i lavori.

Il primo termine per la rosa di nomi definitivva, come riporta il Centro, era fissato al 22 maggio scorso. La maxi verifica in corso, che ha visto l’audizione degli aspiranti manager, dovrebbe terminare entro giovedì 30 maggio. Ultimata la verifica, quindi, i commissari d’esame, Giampaolo Grippa, designato dall’Agenas, Emanuela Grimaldi, direttore di dipartimento della Regione, e Augusto Carluccio, preside dell facoltà di Veterinaria dell’UniTe, perverranno alla rosa finale, da consegnare nella mani del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

La nomina dei due manager Asl spetta, infatti, esclusivamente al governatore, previa verifica dei requisiti dei concorrenti. È anche possibile un passaggio in Giunta, per una scelta politica condivisa con gli assessori. La questione sarà affrontata nella riunione d’esecutivo, prevista per lunedì prossimo.

Intanto trapela il rumor di un richiesta d’incontro del presidente Marsilio all’aspirante manager Ferdinando Romano, docente d’Igiene all’Università D’Annunzio ed ex responsabile dell’Agenzia sanitaria regionale, durante la giunta Chiodi. Il nome di Romano, quindi, torna in primo piano per la carica di manager dell’azienda sanitaria aquilana.