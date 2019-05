Linguine con pomodorini, crema di zucchine e robiola, salmone affumicato

Per i Pasticci di Ale una pasta gustosa e veloce con pomodorini, crema di zucchine e robiola ed infine salmone affumicato.



Ingredienti:

– linguine

– pomodorini piccadilly

– robiola

– zucchine

– salmone affumicato

– olio di semi di girasole



Ho cotto le zucchine al vapore, in pentola a pressione. Ho lavato accuratamente i pomodorini e li ho tagliati a metà. Poi, li ho lasciati cuocere ed insaporire in padella con un po’ di olio di semi di girasole, schiacciandoli con la forchetta per far uscire il sughetto. Quindi, ho aggiunto le zucchine a pezzetti e la robiola ed ho amalgamato il tutto.

Una volta cotta la pasta, l’ho scolata in padella aggiungendo un po’ di acqua di cottura, ho mescolato per bene, posto su un piatto da portata e, infine, ho aggiunto il salmone in listarelle.

LINK: http://ipasticcidiale.blogspot.com/2019/05/linguine-con-pomodorini-crema-di.html?view=flipcard