L’Aquila, furto al supermercato: in due bloccati da poliziotti fuori servizio

L’AQUILA – In due sottraggono merce dal supermercato, mentre un terzo aspetta in auto. Provvidenziale intervento di un poliziotto fuori servizio e di una pattuglia della Stradale di passaggio.

Questa mattina presso il supermercato Tigre, sulla statale 17 a L’Aquila, due persone, un uomo e una donna di 39 e 21 anni, entrambi di etnia rom, hanno tentato un furto sventato da due poliziotti fuori servizio.

Secondo le prime informazioni raccolte, i due si sono dati alla fuga con la merce rubata, inseguiti dal personale del supermercato, che si era accorto del furto.

Durante la fuga i due hanno spintonato la titolare del negozio, dopodiché hanno usato violenza e minacce anche a un poliziotto libero dal servizio che si era qualificato ed aveva tentato di bloccarli.

Un terzo complice, una donna ancora in fase di identificazione, aspettava in auto: nel tentativo di fuga ha rischiato di investire le commesse del supermercato.

Una pattuglia della Polizia Stradale che in quel momento era in transito interveniva tempestivamente, raggiunta subito dopo da una Volante del 113, riuscendo a bloccare i due soggetti, entrambi con precedenti di polizia per furto, recuperando il maltolto.

Condotti negli Uffici della Questura, l’uomo e la donna sono stati identificati e fotosegnalati in attesa della convalida dell’arresto per una serie di reati che vanno dalla rapina impropria, alla resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, lesioni aggravate, ricettazione e rifiuto di generalità.

