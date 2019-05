L’Aquila, dal Comune incentivi e sgravi fiscali per famiglie e imprese

L’AQUILA – Sgravi fiscali ed incentivi per famiglie e imprese a L’Aquila. Inversione di rotta rispetto agli anni passati: taglio agli aumenti e agevolazioni in vista dal Comune.

Sono stati presentati questa mattina, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Fibbioni, gli incentivi e gli sgravi fiscali introdotti nel bilancio di previsione 2019, già approvato dalla Giunta.

Gli interventi programmati dall’ente comunali sono andati nella primaria direzione di risolvere le difficoltà del Comune, riguardo alla riscossione dei tributi. Per questo sono stati inseriti provvedimenti quali: la riscossione operosa, la mediazione tributaria e gli incentivi dati ai dipendenti comunali del settore che recupereranno le somme non riscosse. «In questo modo, da un lato elimineremo il contenzioso futuro e dall’altra recupereremo le somme, che permettano al Comune, in futuro, di avere un bilancio il più veritiero possibile», ha spiegato il vicesindaco Raffaele Daniele. L’altra direzione nella quale si collocano i provvedimenti che attuerà l’ente, è quella riguardante gli sgravi fiscali, che andranno soprattutto a interessare tutte quelle categorie maggiormente toccate dal terremoto. «Quindi abbiamo previsto innanzitutto una riduzione molto importante per i commercianti del centro storico e per quelli dei centri storici delle frazioni. Riduzioni per le giovani coppie, per tutti i cittadini che hanno un’abitazione agibile ma non abitabile e per tutti i cittadini che abbiano anche un’attivutà di agriturismo».

Inoltre sono state aggiunte misure previste da programma di mandato, inerenti la ludopatia, con uno sgravio importante a chi dismette le slot machine, o a chi conferisce rifiuti nei centri di raccolta, per incentivare la lotta all’abbandono dei rifiuti e al degrado. Sarà ridotta la Tari, poi, a tutte quelle attività che introducono nei loro esercizi commerciali dei fasciatoi.

«Già lo scorso anno aevamo adottato provvedimenti di riduzione delle tasse, soprattutto per quanto riguarda la Tari e la Tasi», ha precisato il primo cittadino Pierluigi Biondi. «Quest’anno gli interventi sono ancor più incisivi e danno anche un indirizzo di natura politica, poiché interverremo su settori significativi, dalla Cosap per le imprese impegnate nell’edilizia, alle giovani coppie, dal contrasto alla ludopatia alle agevolazioni per i residenti dei centri storici interessati dai sottoservizi».

Incentivi e sgravi fiscali, i dettagli

Ravvediento operoso: per omesse dichiarazioni, parziali o tardivi versamenti; mediazione tributaria: il ricorso è mediato da un’attività del Comune che può accogliere o rigettare il ricorso. Per la Tari abbattimento del 30% per le abitazioni civili che ricadono in aree interessate dai lavori dei sottoservizi, per l’intero periodo dei lavori; abbattimento del 10% per giovani coppie che acquistano la prima abitazione, riduzione del 20% per le abitazioni in cui è attivata soltanto l’acqua (che non sono abitate e non abbiano suppellettili), riduzione dell’8% per le utenze non domestiche che attrezzano i locali con fasciatoi per neonati, il 20% per le categorie non domestiche del centro storico e centro storico frazioni, abbattimento del 20% sugli immobili detenuti da associazioni sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, riconosciute dal Coni, 30% in meno per i locali che, pur avendo l’autorizzazione, dismettono le slot machine, 10% per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti ingombranti nei centri di raccolta comunali, 40% per le società agricole operanti nel settore dell’agriturismo.

«A questi provvedimenti – ha spiegato ancora il vice sindaco con delega al Bilancio – abbiamo aggiunto quelli di riduzione della Cosap del 10% per tutte le ditte e le aziende impegnate nella ricostruzione che potranno contare sullo sgravio di un ulteriore 40% qualora vengano posizionate nei ponteggi dei cantieri mantovane ed altri dispositivi per la sicurezza degli operai». Una volta approvato il bilancio di previsione 2019 tutta la modulistica necessaria per accedere a sgravi e detrazioni sarà pubblicata sul sito internet del Comune, sarà disponibile negli uffici di front office del servizio Tributi e riscossioni in via Filomusi Guelfi (Villa Gioia) oppure nelle sedi delle delegazioni di Sassa e Paganica dove è attivo il servizio “Delegazione amica”.