Giancarlo Ciccozzi, le sue opere all’asta per Trenta ore per la vita

Arte e solidarietà:Le opere dell’artista aquilano Ciccozzi all’asta per Trenta ore per la Vita.

L’artista aquilano Giancarlo Ciccozzi, Lorella Cuccarini, Prince Art casa d’aste e Artetra Association, tutti insieme per sostenere la famosa iniziativa benefica “Trenta Ore per la Vita”.

Ancora una volta, arte e la bellezza al servizio della solidarietà. La famosa showgirl e presentatrice Lorella Cuccarini cofondatrice e prima sostenitrice dell’associazione era presente all’asta di beneficenza per sostenere il progetto “Sclerosi Multipla giovani mamme e bambini”, promosso dalla onlus “Trenta Ore per la Vita” in collaborazione con AISM (Associazione italiana sclerosi multipla).

Numerose le opere di arte contemporanea donate da diversi artisti e battute all’asta da Armando Principe, presidente della Prince Art Casa d’aste di Salerno. Il ricavato della serata è stato devoluto all’associazione“Trenta Ore per la Vita” e contribuirà a offrire sostegni a giovani donne e mamme con la sclerosi multipla e alle loro famiglie.

Non è la prima volta che Ciccozzi dona la sua arte per associazioni benefiche e movimenti impegnati nel sociale: è stato protagonista di tante iniziative per il terremoto dell’Aquila, di Amatrice e dell’Emilia Romagna.