Europee, l’Abruzzo premia la Lega: i risultati

Europee, in Abruzzo la Lega è primo partito: gli abruzzesi con il voto espresso alle elezioni Europee hanno premiato il partito guidato da Salvini, saldamente sopra al 30%.

Alle 9, con meno di cento sezioni che mancano all’appello, la Lega ha raccolto il 35,34% delle preferenze.

La regione Abruzzo si conferma “roccaforte” della Lega nel centrosud: è l’unica regione della circoscrizione meridionale nella quale è primo partito. Nelle altre, il primo partito è quello del Movimento5Stelle.

Male i 5Stelle anche in Abruzzo che però restano al di sopra del 20%, con il 22,3% dei voti.

Di contro, il Partito Democratico arriva al 17%, registrando sì un trend in ascesa rispetto alle passate elezioni ma non raggiungendo le percentuali nazionali.

Buono il risultato di Fratelli d’Italia anche in Abruzzo: il partito guidato da Giorgia Meloni raggiunge il 7%.

Risultato deludente per Forza Italia che, nonostante il traino di Berlusconi, arriva al 9,41% in Abruzzo.

Non raggiungono invece la soglia del 4% +Europa (2%), La Sinistra, Europa Verde e Partito Comunista, tutti con l’1%, e gli altri partiti (Partito Animalista , Popolo della Famiglia, Casapound Italia, Popolari per l’Italia, Forza Nuova, Partito Pirata)

Alle 14 inizierà lo spoglio per le amministrative

Crolla l’affluenza in Abruzzo, con il 52,61 per cento alla chiusura dei seggi in Abruzzo, 12 punti sotto le elezioni europee del 2014.

Il trend abruzzese si conferma anche a L’Aquila, dove sono andati a votare il 49,83% degli aventi diritto: alle precedenti consultazioni erano andati a votare il 57,51.

Alle 12 nel capoluogo di regione aveva votato il 12,45%, alle 19 il 36,80%.

Questi alcuni precedenti elettorali di affluenza alle urne, sempre riferiti al Comune dell’Aquila:

Regionali 2019: 58,29%

Politiche 2018 (Camera dei Deputati): 76,48%

Comunali 2017 (primo turno): 67,77%

Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016: 70,17%

Europee 2014: 57,51%

I candidati più votati in Abruzzo – inserito, lo ricordiamo, all’interno della circoscrizione meridionale – e aggiornati alle 9, quando sono state scrutinate 1508 sezioni su 1633, sono

Per la Lega Matteo Salvini (49931), l’aquilana Elisabetta De Blasis (18602 in regione, 24839 complessivi), Massimo Casanova (10037, 62590 complessivi), il teatino Antonello D’Aloisio (8103, 8665 complessivi).

Per il Movimento 5Stelle , Chiara Maria Gemma (2865 in regione, 82019 complessivi), l’ex consigliere regionale Gianluca Ranieri (15174, 26031 complessivi), la pennese Valeria Di Nino (13028, 16707 complessivi),

Per il Partito Democratico Franco Roberti (7320), Pina Picierno (5866), la pescarese Leila Kechoud (6538/8807 complessivi), Andrea Cozzolino (5544), Paolucci Massimo (4151)

Per Forza Italia Silvio Berlusconi (16653), Aldo Patriciello (5181), Paola Di Salvatore (4907/7201 complessivi), Lorenzo Cesa (2742).

Per Fratelli d’Italia Giorgia Meloni (13306), poi l’abruzzese (di Pescina) Mario Quaglieri (5942/6428 complessivi), Stella Mele (3041), Caio Mussolini (3281).

Per +Europa l’ex consigliere regionale, di Pineto, Luciano Monticelli (2470), e l’ex parlamentare vastese Daniela Aiuto (776)

Per La Sinistra Eleonora Forenza (1837), Europa Verde Maurizio Pendenza (457), Partito Comunista Marzo Rizzo (948), Partito Animalista Cristiano Ceriello (83), Popolo della Famiglia Federica Lupi (465 voti per la teramana), Casapound Italia Simone Di Stefano (903) e l’aquilana Claudia Pagliariccio (527), Popolari per l’Italia Mario Walter Mauro (292), Forza Nuova Alessio Feniello (202), Partito Pirata Luigi Di Liberto (70).

(in aggiornamento)