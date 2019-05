Europee, i risultati di tutti i partiti a L’Aquila

L’AQUILA – Elezioni europee, L’Aquila in linea con i risultati elettorali nazionali. La Lega, primo partito in Abruzzo,

Il 48,13% è la percentuale definitiva di affluenza alle urne a L’Aquila.

Questi i risultati: 31,91% la Lega Salvini, con 8967 voti totali, 21,93% il Partito Democratico, con 6161 voti ottenuti, Movimento 5 Stelle al 14,67%, in virtù dei 4121 voti ottenuti, 12,46% il risultato di Forza Italia, con 3500 voti, 9,16% Fratelli d’Italia, 2575 voti in totale, 2,80% per Europa Italia in Comune, con 788 voti, 2,53% La Sinistra, con 711 voti, 1,65% Europa Verde, 464 voti, 0,96% Partito Comunista, 270 voti ottenuti, 0,79% Destre Unite, 221 voti, 0,48% per il Partito Animalista, a quota 135 voti, 0,23% Il Popolo della Famiglia con 65 voti, 0,20% rispettivamente per il Partito Pirata e Popolari per l’Italia, entrambi con 55 voti, 10 voti per una percentuale dello 0,04% per Forza Nuova.