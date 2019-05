Europee Abruzzo, i più votati in regione

Lega primo partito, seguito da 5Stelle e Partito Democratico: i candidati alle Elezioni Europee più votati in Abruzzo

I candidati più votati in Abruzzo – inserito, lo ricordiamo, all’interno della circoscrizione meridionale – e aggiornati alle 9, quando sono state scrutinate 1508 sezioni su 1633, sono

Per la Lega Matteo Salvini (49931), l’aquilana Elisabetta De Blasis (18602 in regione, 24839 complessivi), Massimo Casanova (10037, 62590 complessivi), il teatino Antonello D’Aloisio (8103, 8665 complessivi).

Per il Movimento 5Stelle , Chiara Maria Gemma (2865 in regione, 82019 complessivi), l’ex consigliere regionale Gianluca Ranieri (15174, 26031 complessivi), la pennese Valeria Di Nino (13028, 16707 complessivi),

Per il Partito Democratico Franco Roberti (7320), Pina Picierno (5866), la pescarese Leila Kechoud (6538/8807 complessivi), Andrea Cozzolino (5544), Paolucci Massimo (4151)

Per Forza Italia Silvio Berlusconi (16653), Aldo Patriciello (5181), Paola Di Salvatore (4907/7201 complessivi), Lorenzo Cesa (2742).

Per Fratelli d’Italia Giorgia Meloni (13306), poi l’abruzzese (di Pescina) Mario Quaglieri (5942/6428 complessivi), Stella Mele (3041), Caio Mussolini (3281).

Per +Europa l’ex consigliere regionale, di Pineto, Luciano Monticelli (2470), e l’ex parlamentare vastese Daniela Aiuto (776)

Per La Sinistra Eleonora Forenza (1837), Europa Verde Maurizio Pendenza (457), Partito Comunista Marzo Rizzo (948), Partito Animalista Cristiano Ceriello (83), Popolo della Famiglia Federica Lupi (465 voti per la teramana), Casapound Italia Simone Di Stefano (903) e l’aquilana Claudia Pagliariccio (527), Popolari per l’Italia Mario Walter Mauro (292), Forza Nuova Alessio Feniello (202), Partito Pirata Luigi Di Liberto (70).