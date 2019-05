Conservatorio, serata di solidarietà e musica per due giovani di Amatrice

Serata di solidarietà e musica martedì a Poggio Picenze per due giovani di Amatrice che frequentano il conservatorio Casella dell’Aquila.

Saranno il trombettista Giovanni di Cosimo (volto noto della band di Propaganda Live, la trasmissione di Diego Bianchi in onda il venerdì su La7) e il pianista jazz Arturo Valiante i protagonisti della serata organizzata dal gruppo “Uniti per la Musica” e l’Associazione Il Sorriso di Filippo, che si terrà al Marilyn pub Music&drink in Piazza dei fiori con una serata di musica e solidarietà.

La serata prevede aperitivo, riffa e concerto e sarà interamente dedicata all’istituzione di due borse di studio per sostenere gli studi musicali presso il Conservatorio di musica” A. Casella” di L’Aquila di due giovani ragazzi di Amatrice: Claudio Leonetti studia chitarra classica con il maestro Aligi Alibrandi e Alex Cicconi chitarra jazz con il maestro Rocco Zifarelli.

La serata di martedì 28 comincerà alle 19 con un aperitivo nell’attesa del concerto ad ingresso libero che inizierà alle 20 e che sarà il momento fondamentale della serata insieme ad una riffa a sottoscrizione, con premi offerti da aziende Aquilane ed Abruzzesi. Il pub Marilyn music&drink contribuisce all’iniziativa fornendo la logistica e sostenendo le spese.

Le borse di studio serviranno per pagare le tasse del Conservatorio, i viaggi da Amatrice a L’Aquila, l’acquisto di libri, spartiti e corde, e i corsi di perfezionamento per i tre anni ancora necessari fino al termine gli studi. A tale scopo servirebbero dai 9000 ai 12000€.

La raccolta fondi è iniziata il 22 Aprile 2018 presso il teatro Nobel per la Pace di San Demetrio con il concerto “Futuri musicisti ” e sta proseguendo con numerose iniziative. Attualmente sono stati raccolti oltre 7000€ euro depositati in un conto a loro dedicato. I fondi raccolti saranno consegnati direttamente ai ragazzi.

E’ possibile sostenere il progetto delle borse di studio anche attraverso l’IBAN: IT88F0832714600000000004742 – BCC ROMA AG. Di Rieti. Intestato a Associazione IL SORRISO DI FILIPPO – Causale BORSE DI STUDIO ALEX E CLAUDIO

Durante il concerto Giovanni di Cosimo e Arturo Valiante presenteranno il loro nuovo lavoro in uscita per RaiCom: Filles, frutto originale di un progetto in continua evoluzione del NuDuet formato dai due musicisti provenienti da molteplici esperienze in diverse realtà musicali, ma accumunati dagli studi classici di provenienza ed un percorso di esplorazione e pratica in molti generi musicali.

Un duo che spesso diventa dialogo a tre nel quale l’elettronica è voce interiore, contrasto, sovrapposizione. Non solo jazz, anche se l’improvvisazione ha una parte fondamentale in questo progetto, ma teatro, musica d’autore, musica etnica, esperienze televisive, affinità ed infine un legame di collaborazione decennale, concorrono a creare un nuovo linguaggio sonoro ed espressivo. Il disco raccoglie i momenti più significativi di alcune sessioni di registrazione totalmente improvvisate, in cui ognuno dei due musicisti ritrova il proprio spazio espressivo ed emotivo, un disco dedicato alle “ragazze ” alle figlie, alle donne: nomi, mani, giocattoli, volti, sguardi, persone, affetti.