Comunali nell’aquilano, ecco i nuovi sindaci

Elezioni comunali, sette centri in provincia dell’Aquila rinnovano il Consiglio comunale. Ecco i sindaci eletti.

Scrutini ancora in corso per le elezioni amministrative dei sette comuni in Provincia dell’Aquila chiamati al voto, ma già si delineano le tendenze. I risultati delle comunali.

A Trasacco vince Cesidio Lobene con Per Crescere Insieme sulla sfidante Silvana Salvi di Adesso Trasacco.

A Santo Stefano di Sessanio confermato Fabio Santavicca con Obiettivo Comune (86,75%) a cui vanno 7 seggi; seguono Elio D’Annibale con Santo Stefano Domani (13,25) a cui vanno 3 seggi e Stefano Vecchioli di CasaPound (nessun voto e nessu seggio).

A Rocca di Mezzo avanti Emilio Nusca con la lista Un Passo Avanti (56,99%), seguono Mauro Di Cicco con Uniti per Domani (22,79%) e Carlo Capri con Nuova Primavera (20,22%). Scritinate 3 sezioni su 4.

In attesa di risultati da Capistrello, Introdacqua, Pacentro, San Pio delle Camere, Stanto Stefano di Sessanio e Trasacco.

In aggiornamento.