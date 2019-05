L’Aquila, indagini Istat: occhio alle truffe

L’Ufficio Statistica del Comune mette in guardia i cittadini: “In corso normali indagini Istat, ma attenzione alle situazioni anomale”.

L’ufficio di Statistica del Comune dell’Aquila rende noto che sono in corso, per conto dell’Istat, due indagini statistiche, quella europea sulla salute (EHIS) e quella per la rilevazione sulle spese, sui viaggi e sulle vacanze delle famiglie. La raccolta dei dati viene realizzata esclusivamente con interviste a domicilio presso le famiglie “campione”, effettuate da un rilevatore incaricato munito di tesserino di riconoscimento, il quale compila i questionari presso le famiglie stesse.

Alle famiglie campione l’Istat ha provveduto ad inviare una lettera informativa su queste operazioni. Pertanto, si invita la cittadinanza a diffidare di ogni altra modalità di acquisizione dati non conforme alla procedura di rilevazione disposta dalla stessa Istat e a segnalare alle autorità competenti eventuali situazioni anomale.