Arancia meccanica a Cese di Preturo: donna sequestrata e rapinata in casa davanti al figlio

L’AQUILA – Rapinata in casa da due persone davanti al figlio. Indagini dei carabinieri che arrestano 4 persone.

Intervento dei Carabinieri dell’Aquila, ieri, a Cese di Preturo per una chiamata pervenuta al numero di emergenza 112, per mezzo della quale, una giovane donna estone ha richiesto un immediato intervento dell’Arma, comunicando di essere stata appena rapinata all’interno della propria abitazione, dove si trovava anche il figlio minorenne.

I carabinieri sono subito intervenuti per i rilievi del caso, riuscendo a rintracciare i due malviventi (due soggetti italiani) e a recuperare la refurtiva che i due rapinatori avevano già ceduto a terzi in cambio di un quantitativo di stupefacente. I due soggetti di origine albanese, trovati in possesso dei monili in oro della vittima, sono stati arrestati con l’accusa di ricettazione. Per tutti si attende la convalida.