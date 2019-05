Venerdì in Centro a L’Aquila, ecco il programma

L’AQUILA – Tutto pronto per i Venerdì in Centro, approvata la delibera di indirizzo.

Pubblicata sull’Albo pretorio del Comune dell’Aquila, la delibera di indirizzo approvata dalla Giunta Comunale per i Venerdì in Centro, l’iniziativa annunciata dal sindaco Biondi in sede di Consiglio comunale straordinario sul centro storico.

Come si evince dalla delibera, sono 6 i venerdì interessati dalla manifestazione prevista nelle ore serali (indicativamente dalle 20 alle 23): il 7, 14, 21 e 28 giugno e il 5 e 12 luglio, nel centro storico aquilano, interessando gli assi viari maggiori (dai corsi Federico II, Vittorio Emanuele II, Umberto I, alle piazze Duomo, del Palazzo, Regina Margherita, Chiarino, San Bernardino, e le vie Castello, Garibaldi, Verdi, San Bernardino, Sassa) e relative trasversali.

Scopo dell’iniziativa, “promuovere le attrattive del centro storico dell’Aquila, come stretto contesto di elementi monumentali e urbani, offerta commerciale, svago e ristoro. Si vuole superare l’aspetto del centro come ‘il più grande cantiere d’Europa’, per riproporlo in un clima di quotidianità e di attraente normalità”.

A tal fine, predisposte misure ad hoc, con l’individuazione di aree di parcheggio (con eventuale servizio navetta), interventi per il decoro urbano e attività di Polizia municipale contro attività abusive o moleste. In questo contesto si inseriranno le organizzazioni di commercianti ed esercenti per eventuali iniziative promozionali.

Prevista anche l’apertura al pubblico di alcuni monumenti, in collaborazione con le autorità ecclesiastiche (come Santa Maria del Suffragio, San Giuseppe, San Bernardino, San Silvestro) e alcuni cortili dei palazzi storici. Palazzetto dei Nobili e Auditorium Renzo Piano identificati come luoghi per eventi a carattere musicale, in collaborazione con il Conservatorio e le scuole.