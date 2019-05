L’Aquila – Univaq, rientro a Palazzo Ciavoli Cortelli dopo 10 anni: si aggiunge un’altra sede in centro storico per l’Università degli Studi dell’Aquila.

Sono terminati in questi giorni i traslochi di alcun uffici dell’Ateneo a palazzo Ciavoli Cortelli, lungo via Roma, al civico 33.

Nella ex sede del dipartimento di Storia già in molti sono al lavoro: i lavori sul palazzo erano stati terminati nel 2016 dopo due anni di lavori. Ci sono voluti 5 milioni di euro per ricostruire l’imponente struttura.

Rappresenta senza dubbio uno degli edifici di maggior pregio nel centro storico della città e anche quello tra i più danneggiati dal terremoto: via Roma la notte del 6 aprile era un cumulo di macerie, la gran parte provenivano proprio da Palazzo Ciavoli Cortelli.

A causa dei lavori di ricostruzione in corso in tutta la zona, le vie d’accesso all’edificio sono regolamentate da una prescrizione del Comune dell’Aquila che ind ica le vie da percorrere in sicurezza per recarsi all’edificio.

Si può raggiungere palazzo Ciavoli Cortelli da via Cascina (proseguendo poi per via dei Guelfi e via Minicuccio D’Ugolino) o da piazza Fontesecco e via Duca degli Abruzzi arrivando a Piazza Angioina: da lì il percorso – solo pedonale – Piazza San Domenico, via San Domenico, via Roma 33.