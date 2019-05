Piccoli bambi esploratori per le strade di Civitella Alfedena

Un’escursione tra il verde del Parco Nazionale con sorpresa. Piccoli bambi spuntati per strada: quattro cuccioli accompagnati dalle proprie mamme.

Cervi in strada, alle prese con la scoperta del territorio di casa. L’incontro, quasi da favola, è avvenuto all’alba di questa mattina.

Pietro Santucci, il fortunato partito per un’escursione, a bordo della sua automobile, si è ritrovato davanti uno spettacolo faunistico d’eccezione: ben quattro cuccioli di cervo, in un tratto di strada di soli 500 metri, tutti in compagnia delle rispettive mamme.

«Il primo cucciolo – scrive Pietro Santucci, accompagnatore di media montagna, esperto di trekking e fotografo, nel video pubblicato sulla pagina Facebook Trekking ed escursioni nel Parco Nazionale d’Abruzzo, non nuovo a questo tipo di incontri – sulla strada in esplorazione, altri due, dei quali uno molto giocoso, pochi metri più in là nel boschetto, infine, l’ultimo, inizialmente smarrito, ritrovato dalla mamma, dopo i continui richiami che vi consiglio di ascoltare».