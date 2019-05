L’Aquila, l’Orchestra della scuola Alighieri trionfa in Sicilia

Successo aquilano per l’orchestra della scuola Alighieri in terra sicula.

Primo premio per l’Orchestra della Scuola media “Dante Alighieri” di L’Aquila che nei giorni scorsi ha partecipato al Concorso Musicale Nazionale “Paolo Ferro” di Scicli, splendida località in provincia di Ragusa, meglio nota come la Vigata televisiva del Commissario Montalbano.

Al concorso, rivolto alle scuole secondarie di I grado ad indirizzo musicale, ai Licei musicali e coreutici, hanno aderito 20 orchestre provenienti da diverse parti d’Italia che si sono esibite presso il Teatro Italia di Scicli.

Un’occasione di crescita e di confronto per i giovani allievi provenienti da realtà e latitudini diverse, di valorizzazione dell’impegno nello studio di uno strumento musicale e di promozione del ruolo formativo delle scuole ad indirizzo musicale.

Notevoli anche i risultati conseguiti dai solisti: Kiyo Horikawa, violino primo premio assoluto, Simone De Benedictis, violoncello secondo premio; Leonardo Giannangeli e Valerio Petrocco flauto primo premio, mentre il secondo premio è stato assegnato al trio d’archi composto da Virginia Di Nardo, Andrea Ferrauto e Giulia Marrelli .