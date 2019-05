L’Aquila, Dolci Aveja apre punto vendita in viale Corrado IV

L’Aquila – Dolci Aveja arriva in città con un punto vendita lungo viale Corrado IV.

Un “sogno nel cassetto” per i proprietari che, dopo 42 anni, aprono un punto vendita in città dopo quello, storico, di Ocre: per raggiungerlo in molti macinavano chilometri.

“Carissimi, oggi 23 maggio 2019, dopo 42 anni, finalmente anche noi realizziamo il sogno nel cassetto! Aprire un punto vendita anche in città, per avvicinare a tutti Voi, che ci rinnovate fiducia e stima da 42 anni, tutti quei prodotti che finora potevate apprezzare solo nel nostro punto vendita qui ad OCRE, magari facendo 10, 20, 30 km per venire a trovarci.

Questa era la nostra ambizione, rendere molto più facile raggiungerci e venire ad assaggiare, a scegliere tutto quello che amate”

Questo il messaggio lasciato sulla pagina Facebook dell’attività.

Taglio del nastro del nuovo punto vendita di Dolci Aveja – con angolo degustazione – ieri in viale Corrado IV, 28, accanto all’ex Blockbuster.

“Volevamo realizzare da anni questo sogno di avvicinarci ai nostri clienti, – ha sottolineato la titolare, la signora Maria Teresa – e mai come in questo particolare momento storico della nostra terra, per dare un piccolo contributo alla ripresa della nostra città, che ha tanto bisogno della voce del rumore della vita del passeggio dei suoi cittadini. Inoltre dopo il 2009 la scelta aziendale di ampliare la gamma dei nostri prodotti ci ha portato ad avere un assortimento che sfiora 70/80 referenze oltre ai tradizionali dolci, ai liquori, produciamo torroni di varie tipologie, con incarti artigianali, nonché cioccolatini pregiatissimi, uova di Pasqua con incarti raffinati. Inoltre da tre anni con l’esplosione delle vendite sul mercato online, commercializziamo le migliori marche di caffè in cialde o capsule, di tutte le compatibilità. Nello spazio in viale Corrado IV non manca la rappresentazione delle eccellenze alimentari abruzzesi che bel si sposano con i prodotti Aveja come i confetti Pelino, il caffè Officina 5, lo Zafferano DOP di Navelli e tante altre delizie del territorio. Inoltre nel nostro punto vendita ci sarà un angolo per la degustazione di tutti i prodotti in vendita ed è la chicca del nostro negozio perché sarà il salotto degli aquilani, quello che a molti è mancato per tanti anni. Il rifugio per prendersi 10 minuti di pausa e degustare qualcosa di particolare, accompagnato dalle nostre delizie Aveja”.