L’Aquila, atti vandalici in centro: la peggio gioventù

L’AQUILA – Atti vandalici in centro storico, giovani si accaniscono stupidamente contro piante e barriere stradali.

Lancio del vaso in centro storico. Non è un nuovo sport olimpico, ma l’ultima idiozia registrata in centro storico, dove alcuni giovani, trascinandosi dietro una barriera jersey presa chissà dove, si sono inutilmente accaniti contro vasi e piante di via Castello.

Il video, pubblicato sulla pagina Facebook della proprietaria di uno degli esercizi commerciali che insistono su via Castello, Tofino, immortala le “gesta” del gruppo, sette in totale, anche se – come si vede dai video – non tutti partecipano al “momento idiozia”.

Certamente non sono azioni che destano allarme sociale e spesso vengono derubricate a “ragazzate”. I “costi” però sono di tutti, nel caso di arredo pubblico. Non meno gravi sono gli atti vandalici contro privati, che già faticosamente cercano di rivitalizzare un centro storico che tenta di rinascere tra mille difficoltà. Di tutto c’è bisogno, per il centro storico aquilano, tranne che dell’idiozia di qualche ragazzino annoiato (o brillo).