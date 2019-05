Finti sopralluoghi, occhio alla truffa dell’acqua

Finti sopralluoghi sull’utilizzo dell’acqua: pericolo truffa a Civitella Roveto.

Chiamate anonime da soggetti sconosciuti, che comunicano di dover effettuare sopralluoghi inerenti l’utilizzo dell’acqua.

Allarme truffa nel Comune di Civitella Roveto. Dalla serata di mercoledì molti cittadini di Civitella Roveto hanno ricevuto telefonate da numeri anonimi. Dall’altro capo della cornetta vengono formulate numerose domande, riguardanti il tipo di acqua che si utilizza presso le proprie abitazioni. Dopo le domande, poi, la richiesta di poter realizzare alcuni sopralluoghi, all’interno delle stesse residenze. La segnalazione delle telefonate è arrivata, da diversi cittadini, al vice sindaco di Civitella Roveto, Pierluigi Oddi, il quale ha fornito delle precisazioni in merito, anche attraverso un post Facebook.

«Dopo le comunicazioni delle molte telefonate che hanno ricevuto diversi cittadini di Civitella Roveto, abbiamo avviato gli accertamenti del caso. In attesa di pervenire a delle informazioni certe, consigliamo vivamente di non dare seguito alle richieste giunte. In caso di insistenza, oltre ad avvisare l’amministrazione comunale, sarebbe, inoltre, utile avvisare immediatamente le forze dell’ordine. Restiamo a disposizione h24 per ogni evenienza», ha spiegato il vice sindaco, l’avvocato Pierluigi Oddi.