Europee, i big del M5S a sostegno di Gianluca Ranieri

L’AQUILA – Elezioni europee, il candidato del Movimento 5 Stelle, Gianluca Ranieri, ieri pomeriggio ha incontrato amici e sostenitori alla Villa comunali. Presenti tutti i livelli di rapprentanza politica.

Dal livello nazionale, con la senatrice Gabriella Di Girolamo e le deputate Carmela Grippa e Valentina Corneli, al livello regionale, con Sara Marcozzi e Pietro Smargiassi, ieri pomeriggio alla Villa comunale dell’Aquila tutti insieme a sostegno della candidatura al Parlamento europeo di Gianluca Ranieri, il quale ha incontrato cittadini e simpatizzanti.

“Voglio andare in Europa – ha sottolineato il candidato al Parlamento europeo Gianluca Ranieri – per cambiarla, in modo che sia compatibile con i diritti dei popoli europei. Vogliamo un’Europa che sia Europa dei popoli, altrimenti non la vogliamo”.

“Per queste Europee – ha invece rilevato la senatrice Gabriella Di Girolamo – mi aspetto un risultato simile a quello delle politiche. Siamo l’unica possibilità di cambiamento, per l’Italia – e lo stiamo dimostrando – e per l’Europa”.

“L’abbiamo visto anche a livello parlamentare, – ha aggiunto la deputata Carmela Grippa – avere dei riferimenti locali di rappresentanza sicuramente è un buon punto di partenza per il nostro territorio”.

Per la deputata Valentina Corneli, inoltre, “i cittadini non sono stupidi come qualcuno vuole far credere, alle urne sapranno fare la scelta migliore. Sanno che il M5S forse per la prima volta nella storia di questo Paese non ha fatto chiacchiere, che abbiamo lasciato agli altri, ma ha portato risultati concreti e posto le basi per il vero cambiamento”.

“Pensare di poter ottenere un canale privilegiato con il Parlamento europeo – ha poi spiegato il presidente della V Commissione regionale di Vigilanza, Pietro Smargiassi – per noi in Regione significa avere qualcuno che ci ascolta e sicuramente del candidato Gianluca Ranieri, consigliere regionale fino a pochi mesi fa, conosciamo il valore, la capacità di ascolto nei confronti del territorio e dei suoi ex colleghi”.

“Le elezioni europee – ha concluso Sara Marcozzi – generalmente sono sottovalutate, invece in Europa si decide la politica economica di un intero continente. Eleggere tanti parlamentari del M5S in Europa fa bene al nostro Paese e fa bene alla nostra Regione”.