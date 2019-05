Valle Roveto, ecco il Festival che valorizza il territorio

Sabato 1 giugno 2019, alle ore 21,00 la prima edizione del Festival Valle Roveto, un evento ideato e realizzato allo scopo di rilanciare e valorizzare il territorio della vallata.

Saranno 12 i partecipanti, provenienti da ogni parte d’Italia, ragazzi per lo più giovanissimi, talentuosi che hanno mostrato particolare interesse a prendere parte all’evento rovetano.

Il Festival, ideato e organizzato dall’Assessorato alla Cultura, Eventi e Spettacoli del Comune di Civitella Roveto, diretto dal’Ass. Pierluigi Oddi, in stretta collaborazione con la Proloco di Civitella Roveto, si svolgerà presso l’attrezzatissimo e tecnologico Teatro comunale, già oggetto di numerosi eventi spettacoli, conferenze e convegni, situato all’interno del Centro sportivo del paese.

I concorrenti, divisi in tre gruppi da 4, saranno intervallati da numerosissimi special guest. Tra cui il noto cantante del gruppo Veramente Modà Tito Alfano accompagnato al pianoforte dal maestro Marco di Marco, il maestro tenore Benedetto Agostino & Friends, il cantante dello storico gruppo dei Cugini di Campagna Nick Luciani con il maestro fisarmonicista Danilo Murzilli, due cabarettisti di livello nazionale, tra cui Marko Tana di Roma e non solo, tanto che è attesa la partecipazione di un noto personaggio televisivo.

Lo spettacolo sarà intervallato, da momenti moda a cura della New Generation, con la partecipazione della scuola di ballo “Star Dance” dei maestri MIDAS e tecnici Csen Daniela Bizzarri e Candeloro D’Agostino. Presenterà la serata la bravissima conduttrice di Gold Tv Paola Delli Colli, già presente anche al Talent Valle Roveto del 28.12.2018, mentre la direzione artistica è affidata a Maurizio Allegritti di Civitella Roveto, coadiuvato da esperti del suono e tecnici Siro Colone, Massimiliano Tocci e Fausto Morelli.

I concorrenti verranno giudicati da una selezionatissima giuria tecnica, composta da professionisti e artisti del settore. Nel corso della serata verranno conferiti diversi Premi, realizzati appositamente e in acciaio da un’azienda di Avezzano, tra cui il Premio “TERRA ROVETANA” e l’ambitissimo premio della critica “IL SOGNO DI NOEMI”.

Al primo classificato verrà consegnato anche un prestigioso microfono offerto da Strumenti Musicali Malandra di Ettore Malandra. La manifestazione, seppur articolata, non comporterà alcun costo per l’Ente, in pieno spirito di sinergia e collaborazione tra Enti, Associazioni e privati cittadini, tutti uniti nell’intento comune di riaccendere un faro illuminante sulla Valle Roveto, cuore verde ed incontaminato d’Abruzzo, ricco di luoghi incantevoli, intrisi di storia e cultura.