Terminati i lavori al ponte di Beffi, riapre la strada regionale 261 Subequana

Tornano regolari i collegamenti tra la Valle Subequana e L’Aquila. Da domani riapre la strada regionale 261 Subequana.

Riaperta da domani 24 maggio la strada regionale 261 Subequana. Ultimati in anticipo i lavori per la sistemazione del manto stradale sul ponte di Beffi frazione di Acciano che avevano decretato lo stop al traffico sull’importante collegamento.

“Abbiamo messo in atto una serie di accorgimenti e soprattutto tanto lavoro per ridurre al minimo i disagi. Tutto questo ha consentito di riaprire la strada con 5 giorni di anticipo rispetto al previsto”, ha detto il sindaco di Acciano e consigliere provinciale Fabio Camilli, “un impegno voluto e raggiunto grazie all’attenzione di tutti non ultima della ditta e delle maestranze impegnate nei lavori. La riapertura in anticipo, inoltre, favorirà gli spostamenti per le prossime elezioni europee. Ringrazio il settore viabilità della Provincia ed in particolare il Dirigente Ing. Nicolino D’Amico e il Funzionario Ing. Angela Ghizzoni, nonché i volontari della protezione civile di Fontecchio e le Aquila dell’Aquila”. Durante la chiusura della strada regionale 261 non sono stati interrotti i servizi essenziali come il traporto scolastico anche grazie ad un lavoro congiunto tra il primo cittadino di Acciano e i sindaci Francesco D’Amore di Fagnano Alto, Sabrina Ciancone di Fontecchio e Tullio Camilli di Tione degli Abruzzi. Intanto, continuano i lavori per la sistemazione del ponte di Beffi danneggiato dal sisma del 2009. I lavori per 417 mila euro andranno avanti nella parte sottostante il ponte senza arrecare disagi agli automobilisti”.