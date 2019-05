L’aquilana Antonella Scellini sul palco del Festival di Castrocaro

Tra i protagonisti ci sarà proprio la 14enne abruzzese, che sul palco porterà un brano musicale scritto da Franco Ciani, Piero Cassano ed Adelio Cogliati, già autori di Eros Ramazzotti, interpretato da Anna Oxa al Festival di Sanremo del 1988, in cui arrivò settimo nella classifica finale.

Nonostante la sua giovane età, l’artista aquilana ha ben chiaro il suo concetto di amore.

“Inizialmente ho pensato fosse una canzone di difficile interpretazione, ma ancora oggi sono affascinata dalle note e dalle parole – ha aggiunto la 14enne – e dal senso dell’amore. Si può provare amore spinti dalla passione, per un

amico, per la propria mamma, per un ideale, dipende solo dal nostro cuore e dalla nostra disponibilità”.