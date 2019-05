L’Aquila, il candidato alle Europee Gianluca Ranieri alla Villa

L’Aquila – Elezioni Europee, incontro pubblico del candidato M5S Gianluca Ranieri questo pomeriggio alla Villa Comunale: appuntamento alle 18:30.

Gianluca Ranieri è candidato al Parlamento europeo in rappresentanza del M5S e dei cittadini della circoscrizione Sud che comprende le regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria: si vota, lo ricordiamo, domenica 26 maggio.

L’evento sarà l’ultimo in programma, prima della chiusura della campagna elettorale prevista per la giornata di venerdì.

Classe 1975, due lauree magistrali, Ranieri è stato ufficiale dell’Aeronautica militare italiana e consigliere della Regione Abruzzo della X Legislatura.

Si è occupato di politiche agricole e ambientali, e di problematiche legate ai trasporti e alla sanità vincendo numerose battaglie.

Economista ed esperto in teoria dei sistemi, Gianluca Ranieri è stato tra i primi ad occuparsi di tematiche ambientali.

Negli ultimi anni, infatti, ha girato l’Italia con il progetto B-Planet, alternative per un pianeta al collasso per la diffusione del concetto di economia rigenerativa. Tra le sue priorità, creare quell’asse tra Europa e Italia fondamentale per favorire le politiche strategiche alla crescita e allo sviluppo delle comunità.

Interverranno all’incontro i portavoce Gabriella Di Girolamo, Carmela Grippa, Valentina Corneli, Giorgio Fedele, Sara Marcozzi e Pietro Smargiassi.